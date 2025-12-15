Francia intenta retrasar voto del acuerdo con Mercosur en medio de protestas de agricultores

Por Michel Rose

PARÍS, 15 dic (Reuters) - El gobierno francés pretende retrasar la votación en la Unión Europea para aprobar un acuerdo comercial del bloque con el grupo Mercosur de países sudamericanos, ante la preocupación por su impacto en los agricultores y las protestas en Francia.

El acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, firmado hace un año pero aún pendiente de ratificación, abriría nuevos mercados a los exportadores europeos, muy afectados por los aranceles estadounidenses y la competencia china, y daría a Bruselas nuevos aliados comerciales.

Pero se enfrenta a la resistencia de los agricultores europeos, que temen que una avalancha de importaciones baratas con normas medioambientales menos estrictas, especialmente de carne de vacuno y de pollo, pueda debilitar sus productos en sus mercados nacionales.

PRIMER MINISTRO FRANCÉS PIDE APLAZAMIENTO

Francia, el mayor productor agrícola de Europa, ha intentado forjar una coalición de países que podría formar una minoría de bloqueo al acuerdo con Mercosur en cualquier votación en Bruselas, y presionar a la Comisión Europea ejecutiva.

La Comisión, encargada de negociar los acuerdos comerciales de la UE, ofreció en octubre salvaguardias para los agricultores, pero Francia las consideró "incompletas".

El domingo, el primer ministro francés, Sebastien Lecornu, instó a la UE a retrasar la votación sobre el acuerdo prevista en Bruselas antes de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visite Brasil el 20 de diciembre para firmar el pacto.

Consultada por la postura francesa, la Comisión dijo que seguía esperando firmar el acuerdo a finales de año, añadiendo en un comunicado que "en opinión de la Comisión, firmar el acuerdo ahora es una cuestión de importancia crucial - económica, diplomática y geopolíticamente".

Las reacciones en el resto de Europa siguieron las divisiones existentes. Polonia, Hungría, Austria e Irlanda han expresado su simpatía por la postura francesa, mientras que Italia se mantiene ambivalente.

"Cualquier aplazamiento es una muy buena señal", declaró el ministro polaco de Agricultura, Stefan Krajewski.

Volker Treier, de la Cámara de Comercio Alemana DIHK, afirmó que "la UE no debe perder la oportunidad de estrechar lazos con socios comerciales y de materias primas clave en Sudamérica y de reducir las barreras comerciales existentes".

Se necesitarían al menos cuatro Estados miembros que representen el 35% de la población de la UE para bloquear el acuerdo.

Mucho dependerá de la posición de Italia, cuyo peso en la votación podría inclinarla. Su confederación industrial está a favor del acuerdo con Mercosur, pero los agricultores italianos se oponen.

Un alto funcionario italiano declaró a Reuters que Italia decidirá su postura durante una cumbre de la UE el jueves.

RESISTENCIA FRANCESA

La votación sobre Mercosur se produce mientras el Gobierno en minoría de Lecornu intenta aprobar un presupuesto en el Parlamento antes de finales de 2025 y tras los brotes de dermatosis nodular contagiosa que han provocado sacrificios de ganado y protestas de los ganaderos por lo que consideran medidas excesivas.

La oposición al acuerdo con Mercosur está muy arraigada en Francia, con fuerzas de extrema derecha y extrema izquierda que lo describen como la prueba de que París se pliega a Bruselas y ha abandonado la defensa de los intereses rurales.

Las tres condiciones de Francia para aprobar el acuerdo son cláusulas de salvaguardia que puedan frenar las importaciones en caso de dumping, "cláusulas espejo" para que las importaciones de Mercosur respeten las normas de la UE sobre pesticidas y piensos, y controles más estrictos de la seguridad alimentaria. (Reporte adicional de Philip Blenkinsop en Bruselas, Angelo Amante en Roma, Barbara Erling en Varsovia y Victoria Waldersee en Madrid. Edición de Timothy Heritage. Editado en español por Natalia Ramos)