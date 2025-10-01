LA NACION

Francia investiga a un petrolero vinculado a vuelo de drones en Dinamarca

La justicia francesa investiga un buque petrolero anclado frente a las costas del oeste de Francia q

Francia investiga a un petrolero vinculado a vuelo de drones en Dinamarca

La justicia francesa investiga un buque petrolero anclado frente a las costas del oeste de Francia que podría estar vinculada al vuelo de drones en Dinamarca, indicó este miércoles la fiscalía de Brest.

Las autoridades danesas acusaron a Rusia de estar detrás de la incursión, después de acusaciones similares tras el vuelo de una veintena de drones en Polonia a inicios de septiembre y de tres aviones de combate en Estonia.

El petrolero, bautizado como "Pushpa" o "Boracay" y con bandera de Benín, sería sospechoso de estar implicado en el vuelo de drones en Dinamarca la semana pasada, según el sitio especializado The Maritime Executive.

El barco pertenecería a la flota fantasma que Rusia utiliza para eludir las sanciones occidentales contra sus ventas de petróleo, según este portal.

La prefectura marítima del Atlántico en Francia indicó a AFP que denunció ante la fiscalía la presencia de este petrolero, lo que dio paso a la apertura de una investigación, según el ministerio público.

El fiscal de Brest, Stéphane Kellenberger, confirmó a la AFP que abrió una investigación por "falta de justificación de la nacionalidad del barco/pabellón" y por "rechazo a obedecer".

La embarcación zarpó de Primorsk, en Rusia, el 20 de septiembre y debía llegar a Vadinar, en el noroeste de India, el 20 de octubre, pero ha permanecido anclada varios días frente a las costas de Saint-Nazaire, en el oeste de Francia, según el sitio web Marine Traffic.

