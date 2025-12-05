Francia investiga el vuelo de drones sobre una estratégica base naval

Las autoridades francesas anunciaron este viernes la apertura de una investigación sobre el vuelo de drones en una base militar que alberga submarinos nucleares.

La presencia de drones de origen desconocido aumentó en los últimos meses en aeropuertos y otros sitios sensibles en Europa. Muchos líderes acusan a Rusia de estar detrás.

El jueves por la noche, se detectaron cinco drones sobre la base de Île Longue, en la costa de la región occidental francesa de Bretaña, indicó una fuente conocedora.

Esta base, santuario de la disuasión nuclear francesa, asegura el mantenimiento de cuatro submarinos de misiles balísticos. Al menos uno está permanentemente en el mar.

La prefectura marítima del Atlántico indicó a AFP que la justicia abrirá una investigación y precisó que "las infraestructuras sensibles no han sido amenazadas".

"Es demasiado pronto para determinar" el origen de los drones, indicó el vocero de la prefectura, Guillaume Le Rasle, para quien se buscaba "preocupar a la población".

Según la fuente conocedora del caso, el batallón de fusileros marinos, que asegura la protección de la base, realizó varios disparos contra los drones.

Esta zona prohibida suele registrar sobrevuelo de este tipo de aeronaves no tripuladas. "Existen precedentes", confirmó el vocero de la prefectura marítima del Atlántico.

A mediados de noviembre, se informó de un vuelo de drones sobre la península de Crozon, que incluye Île Longue, pero no se sobrevolaron instalaciones militares.

aag/tjc/eg