Francia investiga muerte de tercer bebé que consumió leche de fórmula retirada del mercado

Por Sybille de La Hamaide

PARÍS, 11 feb (Reuters) - Investigadores franceses están examinando la muerte de un tercer bebé que había consumido leche infantil afectada por retiros preventivos, informó el miércoles el Ministerio de Sanidad.

Nestlé, Danone y la empresa privada Lactalis han retirado del mercado lotes de leche infantil vendidos en docenas de países, incluida Francia, debido a una posible contaminación con cereulida, una toxina que puede provocar náuseas y vómitos.

"Al 11 de febrero de 2026, se han comunicado a las autoridades sanitarias francesas tres casos de muerte de bebés relacionados con el consumo de leche infantil afectada por las retiradas", informó el Ministerio de Sanidad en su página web. "Hasta la fecha, no se ha establecido científicamente ninguna relación causal. Se están llevando a cabo investigaciones judiciales".

Las autoridades habían informado anteriormente que estaban investigando dos muertes por una posible relación con la leche infantil retirada. Esos bebés habían consumido leche infantil retirada por la marca Guigoz de Nestlé.

Reuters no pudo determinar de inmediato qué leche infantil había consumido el tercer bebé.

En la actualización del miércoles, el Ministerio de Sanidad afirmó que se habían notificado unos 50 incidentes, incluidas 14 hospitalizaciones, que se sospecha que están relacionados con el consumo de la leche de fórmula retirada.

Entre las hospitalizaciones, se ha confirmado el consumo de la leche retirada en ocho casos, aunque no se ha establecido una relación causal con la cereulida, indicó. Todos los niños hospitalizados han regresado a casa, añadió. (Reporte de Sybille de La Hamaide, editado en español por Javier Leira)