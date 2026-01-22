Francia investiga muerte de un bebé tras consumir leche infantil

La justicia francesa abrió una investigación tras la muerte a inicios de enero de un bebé tras consumir leche infantil Nestlé, que fue retirada del mercado por una "posible contaminación", anunció este jueves la fiscalía.

Nestlé, gigante suizo de la industria alimentaria, empezó a retirar hace varias semanas leches infantiles de las marcas Guigoz y Nidal debido a la posible presencia de la bacteria "Bacillus cereus", capaz de provocar diarreas y vómitos, con complicaciones a veces graves.

El bebé fallecido consumió entre el 5 y el 7 de enero leche de la marca Guigoz, "objeto de una retirada del mercado por una posible contaminación por la bacteria 'Bacillus cereus'", indicó Renaud Gaudeul, fiscal de Burdeos, en el suroeste de Francia.

El ministerio público encargó análisis para determinar la presencia o no de la bacteria en la leche y una autopsia del bebé, nacido el 25 de diciembre y fallecido el 8 de enero en el hospital.

En las últimas semanas, tanto Nestlé como el número uno mundial del sector lácteo, el francés Lactalis, retiraron lotes de leche infantil en varios países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú o Uruguay.

Según el ministerio de Agricultura francés, estas retiradas se deben a "una materia prima facilitada por un mismo productor en China".

Según la asociación Foodwatch, se trata de uno de los pocos proveedores en el mundo de ácido araquidónico, una sustancia de síntesis muy reglamentada en Europa que entra en la composición de algunas leches infantiles por ser fuente de omega-6.

La oenegé anunció el miércoles que presentará una denuncia para "arrojar luz" sobre estas retiradas, afirmando que "millones de bebés en el mundo estaban afectados".