Francia investiga relación entre muerte de dos bebés y leche de fórmula infantil

Por Sybille de La Hamaide y Alexander Marrow

PARÍS, 23 ene (Reuters) - Investigadores franceses están estudiando la muerte de dos bebés que habían consumido preparados para lactantes que fueron objeto de un retiro cautelar a principios de mes, informó el viernes el Ministerio de Salud francés.

Uno de los bebés, que murió en la localidad de Pessac, en el suroeste de Francia, había sido alimentado con leche en polvo Guigoz, fabricada por el grupo suizo Nestlé, y se estaba investigando la posible causa de la muerte, informó la fiscalía de Burdeos.

El ministerio dijo que no había pruebas hasta el momento de que las muertes estuvieran relacionadas con los preparados para lactantes.

Nestlé y el grupo privado francés Lactalis retiraron este mes lotes de leche infantil vendidos en Francia por posible contaminación con cereulide, una toxina que puede provocar náuseas y vómitos.

Reuters no pudo establecer de inmediato qué fórmula infantil había consumido el segundo bebé.

Nestlé dijo que estaba tomando nota de las investigaciones en curso.

"Tal y como han declarado las autoridades, en este momento nada indica que exista relación alguna entre estos trágicos sucesos y el consumo de nuestros productos", dijo en un correo electrónico a Reuters.

Lactalis dijo que no había recibido ningún informe de las autoridades sanitarias.

MINISTERIO DICE QUE HAY ANÁLISIS EN CURSO

"Se han puesto en conocimiento de las autoridades sanitarias dos informes de muertes de bebés, en los que estaban implicados niños que supuestamente habían consumido la fórmula infantil afectada por los retiros. Hasta la fecha, no se ha establecido científicamente ninguna relación causal", dijo el Ministerio de Salud en un comunicado.

"Se están realizando nuevos análisis y estos casos están siendo investigados por los fiscales competentes", añadió.

La apertura de una investigación es un procedimiento habitual tras la muerte sospechosa de un bebé.

La fiscalía de Angers, al oeste de Francia, donde se produjo la otra muerte, no respondió a la petición de Reuters de hacer comentarios.

Lactalis, el mayor grupo lácteo del mundo, retiró productos de leche infantil en 18 países y Nestlé en decenas. Otro grupo francés, Danone, bloqueó un lote de preparados para lactantes fabricados específicamente para el mercado de Singapur.

Las tres empresas afirmaron que se trataba de medidas de precaución.

El Ministerio de Agricultura francés anunció el miércoles que los resultados de una primera investigación judicial se esperan para dentro de 10 días. Según sus investigaciones, la fuente de la contaminación es un aceite rico en ácido araquidónico (ARA) producido por un proveedor chino. (Reporte de Sybille de La Hamaide, información adicional de Alexander Marrow, Editado en Español por Ricardo Figueroa)