Francia investigará a plataformas de comercio tras el escándalo de las muñecas sexuales

Francia investigará a cuatro gigantes del comercio electrónico por haber puesto en venta muñecas sexuales, algunas con apariencia infantil, un caso que ha escandalizado al país.

El objetivo es detectar la "difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a un menor" en Shein, AliExpress, Temu y Wish, indicó a LA NACION el lunes la fiscalía de París, que encargó la investigación a la oficina de protección de menores (Ofmin).

En el caso de Shein y AliExpress, dos plataformas asiáticas que pusieron en venta muñecas sexuales de apariencia infantil, las investigaciones también buscarán si hubo "difusión de la imagen o representación de un menor con carácter pornográfico".

La fiscalía fue alertada por la dirección de la competencia (DGCCRF), que detectó "la accesibilidad a los menores de contenidos sexuales, así como la venta de objetos sexuales con apariencia infantil, y por tanto de carácter pedopornográfico".

Temu aseguró que en su caso la notificación de la DGCCRF "no se refiere en absoluto a la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil".

Por su parte Shein anunció el lunes haber eliminado la totalidad de los anuncios y materiales asociados a las muñecas sexuales y haber desindexado temporalmente su categoría "productos para adultos".

AliExpress aseguró que "los anuncios afectados [por la notificación] han sido retirados".

"Colaboraremos al 100% con la justicia", afirmó el martes el portavoz de Shein en Francia, Quentin Ruffat, en declaraciones a la cadena RMC, y aseguró que la compañía está dispuesta a facilitar los nombres de los compradores de las muñecas.

Varios políticos se han pronunciado sobre el caso y el ministro de Economía, Roland Lescure, dijo que "si estos comportamientos se repiten" pedirá la prohibición del acceso de Shein al mercado francés.

Los responsables de esta plataforma tendrán que comparecer dentro de dos semanas en la Asamblea Nacional ante una comisión de control de productos importados.

"Ya basta, no son objetos como los demás", dijo la responsable de protección de la infancia del gobierno, Sarah El-Haïry, en referencia a las muñecas con apariencia infantil.

"Son objetos pedocriminales con los que desgraciadamente los depredadores se entrenan, a veces antes de cometer abusos contra niños", afirmó en declaraciones a la cadena BFM.

Arnaud Gallais, fundador de la organización de protección de la infancia Mouv'Enfant, recordó que un médico recientemente condenado a 20 años de prisión por violaciones y agresiones sexuales a menores tenía en su casa "una colección de muñecas sexuales con apariencia infantil".

Shein ha conquistado el mercado mundial gracias principalmente a su ropa a bajo precio.

Está presente en Francia desde 2015 y el miércoles abrirá su primera tienda física permanente en París, dentro de BHV, un histórico gran almacén.

El propietario de BHV, Frédéric Merlin, que calificó de "indecente" e "inaceptable" la venta de las muñecas, defendió el lunes su colaboración con Shein y explicó que en la tienda física solo se venderán artículos diseñados y producidos para su marca.

