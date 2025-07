Francia.- Israel critica la decisión de un tribunal de Francia de ordenar la liberación de George Ibrahim Abdalá

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Israel han criticado la decisión de un tribunal de París de ordenar la liberación del militante comunista libanés George Ibrahim Abdalá tras más de 40 años en prisión por su papel en los asesinatos de un agregado militar estadounidense y un diplomático israelí en 1982, un paso que, sin embargo, ha sido aplaudido por el partido-milicia chií libanés Hezbolá. La Embajada de Israel en Francia ha dicho "lamentar" la decisión y ha afirmado que "Abdalá es un terrorista responsable de la muerte del diplomático israelí Yaacov Bar Siman Tov, asesinado frente a los ojos de su esposa y su hija, y del diplomático estadounidense Charles Ray". "Ese tipo de terroristas, enemigos del mundo libre, deberían pasar toda su vida en prisión", ha recalcado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X. Abdalá es considerado uno de los presos con mayor tiempo encarcelado no solo en Francia, sino en toda Europa, y por hechos relacionados con Oriente Próximo. Por su parte, Hezbolá ha aplaudido la decisión y ha destacado que los 41 años pasados por Abdalá en prisión "suponen una clara violación del Estado de derecho, la justicia, la libertad y la protección de los Derechos Humanos", antes de lamentar la "gran injusticia" sufrida por el preso debido a "su continuada detención pese a la expiración de su sentencia". El grupo libanés ha hecho hincapié en que este hecho "será una mancha en el historial del sistema judicial y político francés" y ha argumentado que "esta injusticia humanitaria y legal revela que los estándares de democracia y defensa de las libertades en Francia no existen, dado que se ciñen ciegamente a los deseos de Washington y Tel Aviv", según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada a Hezbolá. De esta forma, ha afirmado que Abdalá "es un símbolo para todos los prisioneros, combatientes, luchadores de la resistencia y personas honorables que izaron la bandera del orgullo y la dignidad ante los tiranos y en defensa de la humanidad, sus derechos, su tierra y sus principios", antes de expresar su deseo de que la orden judicial "no sea abortada bajo presiones de los estrechos cálculos políticos franceses o el nuevo sometimiento a presiones sionistas y estadounidenses". Abdalá, de 74 años y recluido en la cárcel de Lannemezan, fue condenado a cadena perpetua en 1987 por su relación con esos asesinatos en la capital francesa, en una época en el que eran habituales este tipo de atentados en el país. Se trata de la undécima vez que solicitaba su liberación, desde que tuviera derecho a ello desde 1999. Después de una casi liberación en 2013, finalmente el 15 de noviembre de 2024, un tribunal dio luz verde a la petición, reconociendo que la pena de prisión que ha estado soportando el militante comunista es "desproporcionada" según los actos que cometió y "su peligrosidad actual". Está previsto que salga de prisión el 25 de julio, tras lo que tomará un vuelo en dirección a la capital de Líbano, Beirut.

