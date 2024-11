Francia, Italia y Portugal al asalto de los cuartos de la Liga de Naciones

Francia, Italia y Portugal asaltarán la clasificación para los cuartos de la Liga de Naciones en las dos jornadas que cierran la fase de grupos en esta ventana de noviembre, con Inglaterra necesitada de victorias para lograr el ascenso al grupo A, la primera categoría.

Con la vigente campeona España y Alemania ya clasificadas, quedan seis plazas por repartir para los cuartos, ronda que es una novedad en esta edición de la segunda competición continental, a falta de dos jornadas.

La imbatida Italia y Portugal solo necesitan un punto para avanzar mientras que Francia también lo tiene todo a favor antes de recibir a Israel el jueves, en un partido que contará con la movilización de 4.000 agentes de policía y gendarmes en el Estadio de Francia, en la periferia norte de París.

- 'Un partido de alto riesgo' -

"Será un partido de alto riesgo" en "un contexto político muy tensionado", indicó el prefecto de policía de París Laurent Nuñez, una semana después de los episodios de violencia sucedidos en Ámsterdam entre grupos de individuos pro-palestinos e hinchas del Maccabi de Tel-Aviv.

En el campo, la afición parisina no verá a Kylian Mbappé, fuera de la convocatoria de Didier Deschamps por segunda vez consecutiva. El seleccionador no quiso explicar sus razones aunque se puede interpretar un intento de protección después de que el ídolo fuera vinculado en octubre por varios medios suecos con una investigación por violación, no confirmada por las autoridades.

Tras recibir a Israel, Francia viajará a Milán para enfrentare a Italia, líder del grupo A2.

El equipo dirigido por Luciano Spalletti jugará antes en Bélgica sabiendo que ganar o empatar lo mete en los cuartos en una llave en la que las dos plazas siguen abiertas.

En el grupo A1 Portugal recibirá a Polonia, que no podrá contar con su goleador Robert Lewandowski, con problemas lumbares desde la derrota 1-0 del Barcelona en la cancha de la Real Sociedad el domingo.

El equipo luso, líder con diez puntos y siempre comandado por Cristiano Ronaldo, viajará a continuación a Croacia, segunda con siete.

Además en la llave A3 Países Bajos y Hungría chocan en un crucial duelo al que ambos llegan con cinco puntos, mientras que Alemania, clasificada con diez, se cruza con la colista Bosnia Herzegovina.

Dinamarca y Serbia -7 y 4 puntos- tienen dos partidos para lograr la otra plaza en el grupo A4, en el que España ya tiene el billete.

En la quinta jornada el equipo nórdico recibirá a España el viernes, mientras que Suiza, colista con un punto, juega en Zúrich ante Serbia.

La eliminatoria de cuartos, a ida y vuelta, se disputará en marzo. La 'Final 4', con semifinales y final para determinar el ganador, se jugará en junio.

- Inglaterra necesita ganar -

En la segunda categoría, Inglaterra, subcampeona europea, aborda la ventana de noviembre con una presión deportiva y mediática elevada, entre la obligación de ganar y la plaga de lesionados que merman el grupo del seleccionador interino Lee Carsley.

La derrota 2-1 en octubre en Wembley ante Grecia complicó la misión de ascender de los Tres Leones, que perdieron la primera categoría en 2022.

Para volver a ella sin pasar por una repesca en marzo, tendrán que imponerse el jueves ante el líder en Atenas, con al menos dos goles de ventaja y luego batir a la República de Irlanda el domingo en Londres.

Todo esto sin Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Declan Rice, Bukayo Saka (Arsenal) Phil Foden, Jack Grealish (Manchester City), Cole Palmer, Levi Colwill (Chelsea) y Aaron Ramsdale (Southampton), todos "indisponibles" según la Federación Inglesa.

El anuncio de sus bajas, el lunes, provocó un aluvión de comentarios irónicos en la prensa británica, que considera que en muchos casos existe un pretexto para descansar en la ventana internacional.

Será la última concentración de Carsley antes de entregar los mandos de la selección a Thomas Tuchel, anunciado en octubre y cuya etapa comienza en enero.

Pm/dam

AFP