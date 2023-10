El juicio por la muerte de 39 migrantes vietnamitas hallados asfixiados dentro de un camión en Inglaterra comienza este martes en Francia con 19 hombres en el banquillo, casi cuatro años después de la tragedia que conmocionó al mundo.

Los sospechosos de varias nacionalidades (francesa, vietnamita, china, argelina y marroquí) deberán responder hasta el 10 de noviembre ante un tribunal de París de delitos vinculados a una red de inmigración clandestina desde Vietnam hacia Europa.

A los hombres se les acusa de delitos de entrada, circulación y estancia irregular de un extranjero en Francia, en banda organizada, y asociación de malhechores. A cuatro de ellos se les imputan también homicidios involuntarios.

Esta tragedia puso de relieve los riesgos que enfrentan los migrantes en manos de redes clandestinas.

En la mañana del 22 de octubre de 2019, las víctimas subieron a un contenedor en el norte de Francia para atravesar el Canal de la Mancha desde el puerto belga de Zeebrugge. En Inglaterra, otro transportista se hizo cargo.

Ya en una zona industrial del este de Londres, el 23 de octubre se descubrieron en el interior del camión los cuerpos sin vida de 31 hombres y ocho mujeres vietnamitas, de entre 15 y 44 años.

Entre ellos Pham Thi Tra My, de 26 años, que envió un mensaje escalofriante a sus allegados: "Mama, papa, les quiero mucho. Me muero, no puedo respirar".

Los investigadores franceses concluyeron que los sospechosos --de entre 21 y 58 años-- se encargaron de organizar el transporte de las víctimas y de alojarlas temporalmente en la región de París.

Estos hombres se referían a los migrantes como "mercancía" o "pollos", según las escuchas telefónicas.

Los jueces de instrucción rechazaron los argumentos de la defensa sobre una eventual "forma de ayuda dentro de la comunidad", al considerar que buscaban "el mayor beneficio".

Por estos hechos, siete hombres fueron condenados en enero de 2021 en el Reino Unido a penas que van de los tres a los 27 años de prisión.

En Vietnam, cuatro hombres fueron condenados en septiembre de 2020 a penas que oscilan entre los dos años y medio y los siete años y medio de prisión.

Y Bélgica impuso en enero de 2022 penas de hasta 15 años de cárcel a 18 personas.

