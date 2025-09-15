Francia juzga a doce activistas proeutanasia en pleno debate político

Un tribunal de París juzga a partir de este lunes a doce activistas proeutanasia por haber ayudado a varias personas, enfermas o no, a comprar los barbitúricos necesarios para poner fin a sus días.

El juicio llega cuando el Senado debe debatir en octubre sobre si autorizar la eutanasia y el suicidio asistido en casos limitados, tras el visto bueno de la Asamblea Nacional (cámara baja) en mayo.

Este juicio "es una oportunidad para sensibilizar a la opinión pública sobre las problemáticas del final de la vida", declaró a AFP el abogado defensor, Arnaud Lévy-Soussan.

Los acusados tienen entre 74 y 89 años y forman parte del grupo Ultime Liberté (Última libertad), una escisión radical de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad (ADMD).

Los ancianos están acusados de ayudar entre agosto de 2018 y noviembre de 2020 a decenas de personas a comprar en internet pentobarbital, un barbitúrico que provoca una muerte rápida y sin dolor.

En concreto, se les imputan delitos relacionados con la legislación sobre el tráfico de sustancias ilícitas.

El caso se abrió en 2019 con un informe de las autoridades estadounidenses sobre una red mexicana de venta de barbitúricos, que se enviaban alrededor del mundo con la anodina etiqueta "Natural Cosmetics".

Ultime Liberté va más allá de los tradicionales reclamos de las asociaciones pro-eutanasia y piden un derecho a un suicidio "tranquilo", sin importar si la persona que lo pide esté enferma o no.

"Hay muchas leyes que impiden la libertad del suicidio, de un suicidio no violento", pese a estar "despenalizado", dijo a AFP Claude Hurry, presidenta de Última Libertad.

Para la principal acusada, tener esa "píldora mágica" en casa y no esperar un "dictado médico" permite a las personas envejecer con "una gran serenidad respecto al final".

El pentobarbital está autorizado en Francia para su uso veterinario, como anestésico y eutanásico. En Bélgica o Suiza se usa para suicidios asistidos, práctica legal.

El juicio está previsto hasta el 9 de octubre.

