Francia.- La Asamblea Nacional de Francia aprueba la ley de financiación de la Seguridad Social para 2026

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Asamblea Nacional francesa ha dado 'luz verde' este martes al proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social para 2026, que incluye una enmienda que suspende definitivamente la histórica y polémica reforma de las pensiones, una exigencia clave para que los diputados socialistas hayan votado a favor de la medida.

La votación del texto final, que se convierte en el primer presupuesto aprobado sin aplicar el artículo 49.3 de la Constitución durante este mandato presidencial, ha contado con 247 votos favorables y 232 votos en contra después de dos meses de intensos y acalorados debates en ambas cámaras del Parlamento.

Los diputados del Movimiento Demócrata, liderado por el ex primer ministro François Bayrou, y del macronista Renacimiento han votado a favor del proyecto de ley, mientras que diputados de la ultraderechista Agrupación Nacional y de La Francia Insumisa han rechazado la iniciativa, según ha informado el diario 'Le Monde'.

En concreto, la legislación suspende hasta el 1 de enero de 2028 cualquier cambio en el aumento de la edad de jubilación y en el proceso de aumento gradual de los años de cotización necesarios para obtener la pensión íntegra.

De esta forma, la edad legal de jubilación se congelará en 62 años y nueve meses, y el número de trimestres necesarios para obtener una pensión completa se limitará a 170. Estas dos cuestiones fueron los puntos más emblemáticos de la última reforma de las pensiones, liderada por la ex primera ministra Elisabeth Borne.

Asimismo, entre otras cuestiones, a partir del 1 de enero de 2026, se añadirá una baja por nacimiento adicional a la de maternidad y paternidad que tendrá una duración de uno o dos meses a elección del trabajador y podrá fraccionarse en dos periodos de un mes.

Varias disposiciones controvertidas de la legislación, que todavía tendrá que ser revisada por el Consejo Constitucional, han sido rechazadas por los diputados y no se han incluido en el texto final, como la congelación de las prestaciones sociales o el aumento de los copagos médicos.