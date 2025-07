Francia: la policía allana la sede del partido Agrupación Nacional por investigación financiera

PARÍS (AP) — La policía francesa allanó el miércoles la sede en París del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), incautando documentos y registros contables, según afirmó el líder del partido, como parte de una amplia investigación sobre la financiación de campañas.

Los fiscales dijeron que están investigando acusaciones de financiación ilegal de la candidatura presidencial de 2022 de la exlíder del partido Marine Le Pen, así como de las campañas del partido para el Parlamento Europeo y el Parlamento francés. Agrupación Nacional, que busca reducir drásticamente la migración y restringir los derechos de los musulmanes, es el partido más grande en la cámara baja del Parlamento de Francia.

Jordan Bardella, de 29 años, quien asumió la presidencia del popular partido en 2022, dijo que la policía incautó "todos los archivos relacionados con las recientes campañas regionales, presidenciales, legislativas y europeas del partido, es decir, toda su actividad electoral".

Bardella criticó el allanamiento en su mensaje en X, describiéndolo como un "acto de acoso". "Esta operación espectacular e inédita es claramente parte de una nueva operación de acoso. Es un ataque grave al pluralismo y al cambio democrático", expresó.

El allanamiento se produjo después de que Le Pen —quien no pudo vencer al presidente Emmanuel Macron en las elecciones de 2022— fue condenada por malversación en abril.

Ella y otros 24 funcionarios del partido fueron acusados de haber utilizado dinero destinado a asistentes parlamentarios de la Unión Europea para pagar al personal que trabajó para el RN entre 2004 y 2016, violando las regulaciones del bloque de 27 naciones.

Pero el allanamiento del miércoles se deriva de un caso diferente y más reciente.

La fiscalía de París dijo en un comunicado a The Associated Press que se realizaron registros en la sede de Agrupación Nacional, en las sedes de empresas no identificadas y en los domicilios de las personas que dirigen esas compañías.

Los registros fueron motivados por una investigación judicial abierta hace un año sobre una serie de acusaciones, incluyendo fraude, lavado de dinero y falsificación, dijo la fiscalía.

La investigación tiene como objetivo determinar si la campaña presidencial de Le Pen en 2022, y las campañas del partido para el Parlamento Europeo en 2024 y las elecciones parlamentarias francesas en 2022, fueron financiadas por "préstamos ilegales de individuos en beneficio del partido o de los candidatos de Agrupación Nacional", según el comunicado.

La investigación también está examinando acusaciones de que RN cobró de más por servicios o facturó por servicios ficticios para aumentar artificialmente la cantidad de ayuda estatal proporcionada al partido para sus campañas electorales.

La fiscalía dice que nadie ha sido acusado en el caso.

Bardella dijo en X que la investigación apunta a miembros de Agrupación Nacional que prestan dinero al partido porque los bancos no lo hacen, calificando los allanamientos de un "espectáculo" con fines políticos.

El extesorero del partido, Wallerand de Saint-Just, dijo a los periodistas fuera de la sede: "No hicimos nada malo".

Le Pen no ha comentado públicamente.

Agrupación Nacional nació de un partido con raíces racistas y antisemitas fundado por el padre de Le Pen.

En los últimos años, el partido ha ampliado su mensaje y su apoyo ha crecido de manera constante. Tiene vínculos de larga data con la Rusia de Vladímir Putin, y obtuvo un préstamo de un banco checo-ruso en 2014 porque dijo que no podía obtener crédito en otro lugar.

El periodista de The Associated Press Mike Corder en La Haya, contribuyó a este informe.

