Francia.- La Policía de Francia detiene a otras cuatro personas en relación con el robo en el Louvre

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Policía francesa ha detenido este martes a otras cuatro personas por el robo en el Museo del Louvre el pasado 19 de octubre, incluido al que se considera el cuarto y último miembro del comando que en apenas siete minutos logró llevarse nueve piezas de las joyas de la corona francesa, valoradas en 88 millones de euros.

La brigada especial contra las pandillas de la Policía de París ha detenido a quien se cree el último integrante del grupo que robó las joyas, un viejo conocido de las autoridades, así como a otras tres personas, que si bien no participaron en el asalto al museo, forman parte del círculo de los cuatro arrestados.

El supuesto cuarto miembro del grupo ha sido acusado de "robo organizado" y "conspiración para delinquir", según ha informado la fiscal de París, Laure Beccuau, a través de un comunicado que recoge el diario 'Le Parisien'.

Los cuatro detenidos por participar en el bautizado como 'robo del siglo' por la prensa francesa son originarios del municipio parisino de Aubervilliers. No obstante, las detenciones de este martes se han realizado en el departamento de Mayenne, en la zona oeste de Francia.

El pasado 19 de octubre, las cámaras de seguridad mostraron como un grupo de cuatro hombres llevó a cabo el audaz robo a través de una plataforma elevadora montada en un camión mediante la cual accedieron a la Galería Apolo, donde forzaron dos vitrinas que contenían estas joyas.