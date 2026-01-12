Francia lanza una campaña de reclutamiento para el nuevo servicio militar voluntario

PARÍS, 12 ene (Reuters) - Francia ha anunciado este lunes el lanzamiento de una campaña para reclutar a miles de jóvenes para un nuevo servicio militar nacional voluntario de 10 meses, con los primeros participantes comenzando su servicio en septiembre.

El plan, presentado por el presidente Emmanuel Macron en noviembre, está abierto a todos los jóvenes franceses de entre 18 y 25 años que "contribuir a la capacidad de resistencia de la nación en un entorno incierto", dijo en rueda de prensa el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Fabien Mandon. La medida forma parte de un cambio más amplio en toda Europa, donde naciones que durante décadas han contado con las garantías de seguridad de Estados Unidos se inquieta por el cambio de prioridades del presidente Donald Trump y por lo que consideran la postura agresiva de Rusia.

A partir de septiembre, 3.000 jóvenes se unirán al ejército, la marina o la fuerza aérea para misiones en suelo francés, aumentando a 4.000 en 2027 y 10.000 anualmente para 2030.

Recibirán unos 800 euros (US$935) al mes y realizarán tareas que van desde la asistencia durante catástrofes naturales a la vigilancia contra el terrorismo, y desempeñarán trabajos que van desde operador de drones a panadero, mecánico, electricista y miembro del personal médico.

Tras el programa, los participantes podrían integrarse en la vida civil, convertirse en reservistas o permanecer en las fuerzas armadas, lo que refleja la "evolución a largo plazo del ejército hacia un modelo híbrido", dijo la ministra de Defensa, Catherine Vautrin, en la misma conferencia de prensa.

Se espera que el plan cueste 150 millones de euros en 2026 y un total de 2.300 millones de euros entre 2026 y 2030, dijo.

(US$1 = 0,8556 euros) (Información de Dominique Vidalon; edición de Aidan Lewis; editado en español por Patrycja Dobrowolska)