Francia lanza una campaña para adquirir los manuscritos de “la magdalena” de Proust

La Biblioteca Nacional de Francia anunció el miércoles el lanzamiento de una "suscripción excepcional" para adquirir cerca de 900 manuscritos y documentos del escritor Marcel Proust, incluidos algunos que muestran cómo el famoso escritor creó una de sus páginas más célebres.

La BnF espera recaudar 7,7 millones de euros (US$9,1 millones) en donaciones con esta suscripción, abierta hasta el 31 de diciembre, haciendo un llamamiento "al público en general para que contribuya".

"El descubrimiento de este fondo inestimable y hasta ahora desconocido es un acontecimiento para nuestro país. Con estas nuevas piezas, la BnF podrá completar sus colecciones y poseer el mayor fondo proustiano del mundo", dijo a AFP su presidente, Gilles Pécout.

Esta colección está compuesta por escritos inéditos de "En busca del tiempo perdido", poemas, dibujos, artículos y cartas. Los documentos, cuyos propietarios son los herederos de una sobrina del autor, fueron presentados el miércoles en la sede de Sotheby's en París.

Entre las piezas se encuentran manuscritos que revelan el proceso de escritura del episodio de la magdalena, una de las páginas más famosas de la obra de Proust.

El autor "se explica en los manuscritos de 1907 a 1909, a lo largo de cuatro etapas en las que se suceden un trozo de pan duro, luego pan tostado, una galleta y, por último, una magdalena", destaca la BnF.

En "Por el camino de Swann", Proust escribe: "Y de repente me vino el recuerdo: aquel sabor era el del trozo de magdalena que, cuando iba a darle los buenos días los domingos por la mañana en Combray —porque esos días no salía yo antes de la hora de la misa—, me ofrecía mi tía Léonie, después de haberlo mojado en su infusión de té o tila".

