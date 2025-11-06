Francia. Las autoridades francesas descartan que el detenido por el atropello en Oléron tenga vínculos con el terrorismo.

MADRID, 6 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades francesas han descartado este jueves que el hombre detenido en la víspera tras un atropello intencionado en la isla de Olerón, que se saldó con al menos cinco heridos, tenga vínculos con el terrorismo, a pesar de que afirmó que seguía "órdenes de Alá".

La Fiscalía Nacional Antiterrorista se ha declarado incompetente al no encontrar "ninguna dimensión yihadista ni vínculo con organizaciones terroristas" en sus acciones. El detenido sostiene que actuó solo, a pesar de un 'modus operandi' relativamente bien planificado.

Sin embargo, "la premeditación es un factor relevante", ha defendido la Fiscalía de La Rochelle, que solicitará la apertura de una investigación con el fin de formular cargos por intento de homicidio, según recoge el diario 'Le Figaro'.

El fiscal Arnaud Laraize ha explicado en rueda de prensa que el sospechoso, de 35 años, no se encontraba plenamente incapacitado en el momento del ataque, pero sí "alterado". Tras el atropello y durante su detención, prendió fuego a su vehículo, donde los agentes encontraron un cuchillo de 35 centímetros, junto a una bombona de gas.

El detenido ha dicho que estaba siguiendo "órdenes de Alá" y explicó que inicialmente se convirtió al catolicismo y luego al islam a través de redes sociales. De hecho, en su domicilio hallaron textos musulmanes. Los análisis toxicológicos han confirmado consumo reciente de cannabis y que se encontraba bajo sus efectos en el momento del incidente.