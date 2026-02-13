Francia: Le Pen, "las milicias de extrema izquierda son terroristas"

"El atroz ataque en Lyon, que deja a este joven de 20 años entre la vida y la muerte", escribió Le Pen en X, "insta al gobierno a salir de su letargo ante las milicias de extrema izquierda que, apoyándose en la complacencia y el apoyo de partidos como La Francia Insumisa, multiplican la intimidación en espacios públicos, las amenazas y los ataques".

El hombre herido, Quentin, tiene 23 años y fue declarado en estado desesperante tras ser atacado por activistas de extrema izquierda, según el colectivo identitario Némésis, para el que trabajaba como guardia de seguridad.

El joven Quentin "se encuentra entre la vida y la muerte" debido a la "locura que se desató durante una conferencia de Rima Hassan", escribió en X el ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, eurodiputado de Insoumise.

"La teoría de una simple 'pelea' entre dos grupos rivales no parece corresponderse con la realidad de los hechos", declaró el abogado del joven y su familia, refiriéndose a "unas diez" personas que lo atacaron e intentaron "un linchamiento". "Lo superaban en número y armados, y atacaron a la víctima, que estaba sola", añadió.

Según Némésis, un movimiento cercano a la extrema derecha, Quentin formaba parte del servicio de seguridad encargado de garantizar la seguridad de las activistas del movimiento que se manifestaban frente al Instituto de Estudios Políticos de Lyon contra una conferencia de Rima Hassan. (ANSA).