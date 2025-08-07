Francia lucha contra el mayor incendio desde 1949

Por Manon Cruz y Abdul Saboor

SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE, FRANCIA, 7 ago (Reuters) - Los bomberos franceses luchaban el jueves por segundo día consecutivo para contener el mayor incendio en casi ocho décadas, que ha quemado más de 16.000 hectáreas, matado a una persona y destruido decenas de casas.

Imágenes de Reuters TV mostraban columnas de humo elevándose sobre la zona forestal de la región de Aude, en el sur de Francia.

Imágenes de drones mostraban grandes extensiones de vegetación carbonizada.

Según las autoridades locales, una persona ha muerto, tres están desaparecidas y dos, entre ellas un bombero, se encuentran en estado crítico. "Por el momento, el incendio no ha sido controlado", dijo a BFM TV Christophe Magny, uno de los responsables de la operación de extinción. Añadió que esperaba que las llamas pudieran controlarse a lo largo del día. El incendio, cerca de la frontera con España en dirección al Mediterráneo, comenzó a principios de esta semana y ya ha arrasado un área mayor que la de París. Según las autoridades, se trata del mayor incendio de Francia desde 1949.

La ministra de Medio Ambiente,

Pannier-Runacher, declaró a la emisora France Info que el incendio avanza más lentamente.

Los científicos afirman que los veranos más secos y calurosos de la zona mediterránea la exponen a un alto riesgo de incendios.

La oficina meteorológica francesa ha

avisado de la llegada

de una nueva ola de calor que comenzará en otras zonas del sur de Francia el viernes y durará varios días. (Información de Manon Cruz y Sudip Kar-Gupta; redacción de Ingrid Melander; edición de Andrew Cawthorne; edición en español de María Bayarri Cárdenas e Irene Martínez)