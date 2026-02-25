Francia: luz verde de los diputados franceses a la ley de "muerte asistida"

Tras recibir la luz verde de los diputados en el Palacio Borbón, el proyecto pasa ahora al Senado para su consideración.

En su primera lectura, el pasado mayo, la reforma fue aprobada por 305 votos a favor y 199 en contra.

También hoy, los diputados adoptaron otra disposición, más consensuada, acerca del desarrollo de los cuidados paliativos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró los debates "respetuosos" y la votación "en la dirección de un modelo humanista", tras la aprobación en segunda lectura por parte de la Asamblea Nacional.

Según fuentes cercanas a Macron, el presidente "se congratuló de que las discusiones nos permitieran equilibrar la redacción (del proyecto de ley, ndr.) y avanzar hacia un modelo humanista, en consonancia con el compromiso que asumió con el pueblo francés y las expectativas de nuestros conciudadanos".

