Francia: Lyon se movilizará mañana por Quentin, entre tensiones y polémicas

Las autoridades decidieron que se realice en pleno centro de la ciudad la temida manifestación, que culminará una semana de tensión y controversias.

De hecho, se desplegó un gran dispositivo policial en Lyon, dirigido por el ministro del Interior, Laurent Núñez, quien asumió la responsabilidad de "no prohibir" la marcha y, al mismo tiempo, "garantizar la libertad de expresión".

Según Núñez, habrá entre 2000 y 3000 participantes, escoltados por la policía antidisturbios de Lyon, la policía nacional y la gendarmería móvil.

Se teme que la marcha pueda ser infiltrada por elementos ultraderechistas, lo que podría causar graves incidentes.

El detonante de los enfrentamientos la semana pasada fue una protesta del grupo feminista de extrema derecha "Némésis", protegido por un servicio de seguridad del que formaba parte Quentin.

La protesta se dirigió contra una conferencia celebrada por la diputada de La Francia Insumisa (LFI), Rima Hassan, en la Facultad de Ciencias Políticas.

El grupo que atacó a los guardias de seguridad estaba integrado en parte por La Jeune Garde, un pequeño grupo violento ya disuelto por las autoridades en junio pasado.

Entre los atacantes —siete personas que fueron condenadas a prisión preventiva por "homicidio voluntario", "complicidad" e "incitación"— se encontraba Jacques-Elie Favrot, asistente parlamentario del controvertido diputado de LFI, Raphael Arnault, cuya dimisión y retirada de la Asamblea Nacional fue exigida enérgicamente por gran parte de los representantes políticos.

Esa exigencia, sin embargo, fue rechazada rotundamente por Jean-Luc Mélenchon y la dirección del partido, quienes, por lo demás, fueron acusados por todos los demás partidos en el Parlamento.

Manuel Bompard, mano derecha de Mélenchon, exigió enérgicamente la prohibición de la marcha en honor a Quentin, calificándola de "verdadera manifestación fascista" y "una amenaza para los residentes".

Por su parte, Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional (RN), adoptó una postura moderada, al pedir a sus simpatizantes que "no participen" en los actos en honor a Quentin "ni asocien" al partido con ellos.

En cuanto a la polémica generada por las críticas del presidente francés, Emmanuel Macron, a las declaraciones de la premier italiana, Giorgia Meloni sobre los sucesos de Lyon, una fuente diplomática francesa se pronunció hoy: "Creo que había una voluntad de decir -afirmó la fuente- que llegados a cierto punto, no tiene sentido causar estragos en las cuestiones políticas internas del otro". (ANSA).