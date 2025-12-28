Francia.- Macron ensalza el legado de Brigitte Bardot, a quien describe como "una leyenda de este siglo"

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha lamentado este domingo el fallecimiento a los 91 años de la actriz y cantante Brigitte Bardot, a quien ha descrito como "una leyenda de este siglo".

"Sus películas, su voz, su fama deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne: Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad", ha dicho el mandatario en su cuenta en la red social X. "Una existencia francesa, un resplandor universal. Nos conmovió. Lloramos a una leyenda del siglo", ha agregado.

El Elíseo ha publicado además un comunicado en el que destaca que "Brigitte Bardot fue aquella a través de la cual Dios creó a la mujer", en referencia a la película 'Y Dios creó a la mujer', de Roger Vadim. "Fue una estrella absoluta del cine francés e internacional, la figura de la mujer en el imaginario nacional, y una voz libre y comprometida", ha sostenido.

Asimismo, ha subrayado que Bardot fue "una mujer libre" y "comprometida", tras "renunciar definitivamente al cine en 1973 para consagrarse a la protección de los animales, la gran lucha de su vida". "Para los franceses, para millones de miembros y para tantos voluntarios, Brigitte Bardot encarnaba esta causa del progreso", ha ensalzado.

"El presidente de la República y su esposa rinden homenaje a una gran actriz, un espíritu libre, un icono que conmovió al mundo y encarnó el sueño francés", ha manifestado el Elíseo, en el que traslada las "más sinceras condolencias" de Macron y su mujer a "la familia, seres queridos y todos los que apreciaron" a Bardot.