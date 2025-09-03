Francia: Macron insta a la coalición a salir en apoyo de Bayrou para superar la cuestión de confianza

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido este miércoles a la coalición gobernante que respalde al primer ministro, François Bayrou, para convencer al resto de parlamentarios franceses de que voten a favor de la cuestión de confianza que se debatirá el próximo 8 de septiembre en el Parlamento. La portavoz del Gobierno francés, Sophie Primas, ha indicado durante una rueda de prensa que el apoyo al primer ministro debe ser "significativo" para "no hacer perder el tiempo al país" y para conseguir "sanear" las finanzas públicas de Francia. "Independientemente del resultado, lo que sabemos es que la situación (económica) en Francia no se resolverá", ha subrayado tras una reunión del consejo de ministros, agregando que "ignorar la realidad" no servirá de nada dadas las circunstancias "únicas" en el contexto nacional e internacional. En este sentido, Primas ha afirmado que tanto el Gobierno en su conjunto como el resto de ministros están comprometidos a dialogar con el resto de formaciones y que tienen la "genuina intención" de escuchar a aquellos parlamentarios que "aporten soluciones". Está previsto que el Gobierno se reúna este mismo miércoles con Unión de Derechas por la República, liderado por Éric Ciotti y aliado del ultraderechista Agrupación Nacional, así como con representantes del grupo Liot --Libertad, Independientes, Ultramar y Territorios--. El jueves será el turno del Partido Socialista en medio de unas conversaciones con las distintas formaciones políticas que, por el momento, no han arrojado buenas noticias para Bayrou, que se encuentra en la cuerda floja después de que Agrupación Nacional afirmara el martes que no ha cambiado de postura. El primer ministro aspira a sacar adelante un plan de recortes presupuestarios cercano a 44.000 millones de euros que incluye también medidas como la eliminación de dos días festivos nacionales o la congelación de prestaciones públicas. Bayrou ya reconoció la semana pasada que no tenía 'a priori' los apoyos suficientes para salvar una moción. Tanto Agrupación Nacional como los grupos de izquierdas adelantaron que tienen previsto rechazar la confianza en el Parlamento. La falta de apoyos también costó en diciembre de 2024 el puesto a su predecesor, Michel Barnier.