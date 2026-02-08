Francia: Marc Bloch entrará en el Panteón el 23 de junio

Macron fue quien anunció el ingreso de Bloch al Panthéon en noviembre de 2024, durante un discurso en Estrasburgo con motivo del 80 aniversario de la liberación de la capital alsaciana, "por su obra, su enseñanza y su coraje".

El presidente elogió su "feroz lucidez que aún hoy nos impacta", así como su "audacia en las palabras y las ideas, a la que se añadía un coraje físico". También destacó su "voluntad francesa hasta el último aliento, hasta el asesinato por parte de la Gestapo".

Marc Bloch, hijo de una familia judía alsaciana y profesor de historia medieval en la Universidad de Estrasburgo desde 1919 hasta 1936, renovó profundamente el campo de la investigación histórica, extendiéndolo a la sociología, geografía, psicología y economía.

Decorado como capitán en la Primera Guerra Mundial y nuevamente convocado en 1939, se compromete con la Resistencia entre 1942 y 1943.

Autor de "La extraña derrota", escrito en 1940 y publicado después de la guerra, fue arrestado en Lyon el 8 de marzo de 1944, encarcelado y torturado, y finalmente fusilado el 16 de junio junto a 29 compañeros de resistencia. (ANSA).