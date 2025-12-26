Francia: Montpellier llora a Gasset

Gasset, que durante diez años defendió la casaca del Montpellier en cancha como mediocampista, habiendo disputado 231 partidos entre 1975 y 1985, luego inició su carrera como DT y lo entrenó en tres oportunidades.

"Fue un hijo pródigo del club y dejó una huella en todos aquellos que lo conocimos por su profesionalismo, su gentileza y la pasión con la que transmitía sus conocimientos", afirmó Montpellier en un sentido comunicado.

"Hoy sentimos un dolor inmenso al recordar su sonrisa, su voz inconfundible y su modo de decir las cosas con agudeza", agrega la nota del club, con el que Gasset logró la Copa Intertoto en 1999 como entrenador.

Durante años fue asistente de Laurent Blanc (campeón mundial como jugador con la selección nacional en 1998 en la Copa que albergó este país) tanto en Burdeos como en París Saint-Germain, así como con los "Blues" entre 2010 y 2012.

Gasset también supo entrenar a Saint-tienne, a Burdeos y, más recientemente, a Olympique de Marsella, tras haber dirigido a la selección de Costa de Marfil y antes de regresar al Montpellier, su eterno gran amor, que hoy llora su partida. (ANSA).