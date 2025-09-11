Francia movilizará tres aviones Rafale para la protección del espacio aéreo polaco

Francia movilizará tres aviones de combate Rafale "para contribuir a la protección del espacio aéreo polaco" y del este de Europa junto a la OTAN, tras las incursiones de drones rusos en Polonia, anunció el jueves el presidente Emmanuel Macron.

"Me comprometí a ello ayer ante el primer ministro polaco" Donald Tusk, dijo el presidente francés en la red X, precisando que también se había reunido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

"No cederemos ante las crecientes intimidaciones de Rusia", aseguró.

Polonia, en busca de apoyo diplomático tras la incursión de drones presuntamente rusos en su territorio, anunció este jueves haber solicitado una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunirá de urgencia el viernes en Nueva York.

La incursión el miércoles de una veintena de drones, que cruzaron por la frontera con Ucrania y Bielorrusia, fue denunciada por Varsovia, que reclama un refuerzo de las capacidades militares de la Unión Europea y la OTAN en su territorio.

