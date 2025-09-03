Francia multa a Google con US$381 millones por fallos en protección de consumidores

PARÍS, 3 sep (Reuters) - La autoridad francesa de protección de datos comunicó el miércoles que multó a Google, de Alphabet, con 325 millones de euros (US$381 millones) por mostrar indebidamente anuncios a los usuarios de Gmail y utilizar cookies, en ambos casos sin el consentimiento de los usuarios de cuentas de Google.

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) también dio a Google un plazo de seis meses para garantizar que ya no se muestren anuncios entre los correos electrónicos en las bandejas de entrada de los usuarios de Gmail sin consentimiento previo, y que los usuarios den su consentimiento válido a la creación de una cuenta de Google para la colocación de rastreadores de anuncios.

En caso contrario, tanto Google como su filial irlandesa tendrían que pagar una multa de 100.000 euros por día de retraso, según informó la CNIL en un comunicado.

Un portavoz de Google dijo que la empresa estaba revisando la decisión y afirmó que los usuarios siempre han podido controlar los anuncios que ven en sus productos.

En los últimos dos años, Google ha realizado actualizaciones para abordar las preocupaciones de la comisión, incluyendo una forma fácil de rechazar los anuncios personalizados al crear una cuenta de Google, y cambios en la forma en que se presentan los anuncios en Gmail, dijo el portavoz.

(US$1 = 0,8542 euros) (Reporte de Leigh Thomas; Reportaje adicional de Devika Nair en Bengaluru; Edición en español de Daniela Desantis)