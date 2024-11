Francia "no aceptará" el acuerdo UE-Mercosur tal como está planteado, afirma primer ministro

Francia no aceptará la firma del acuerdo de libre comercio largamente negociado entre la UE y el Mercosur si se mantiene tal como está planteado actualmente, advirtió este miércoles el primer ministro francés, Michel Barnier.

"En las condiciones actuales, este acuerdo no es aceptable para Francia y no lo será. Recomiendo que no se ignore la posición de un país como Francia", declaró Barnier en Bruselas.

Ahg/js

AFP