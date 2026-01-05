Francia "no aprueba" el "método" utilizado para derrocar a Maduro

El presidente francés, Emmanuel Macron, indicó este lunes a sus ministros que Francia "no apoya ni aprueba" el "método utilizado" por Estados Unidos para capturar a su par venezolano Nicolás Maduro, indicó la vocera gubernamental Maud Bregeon.

Macron se pronuncia así por primera vez sobre el método usado por Washington tras las críticas a su primera reacción el sábado, cuando afirmó que el "pueblo venezolano" sólo podía "alegrarse" del fin de la "dictadura Maduro" y pidió una "transición pacífica".

Este lunes, el presidente francés reiteró que Maduro era "un dictador" y que su marcha era "una buena noticia para los venezolanos", y subrayó que Francia defiende "el derecho internacional y la libertad de los pueblos", agregó Bregeon.

Macron abogó además por que "el vencedor de [la elección presidencial de] 2024" debería desempeñar un "papel central" en una transición, agregó la vocera, en referencia al opositor Edmundo González Urrutia, reconocido como ganador por París aunque Maduro reivindicó la victoria.

"Francia apoya la soberanía popular y esta soberanía popular se expresó en 2024", agregó Bregeon.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha enfrentado críticas por sus repetitivas aseveraciones de que Washington está ahora a cargo de Venezuela tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, la madrugada del sábado.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que estaba lista para trabajar con la administración Trump y abogó el domingo por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

El depuesto presidente está acusado de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos y se encuentra en una cárcel de Nueva York a la espera de ser presentado ante un juez el lunes al mediodía.