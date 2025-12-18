Francia no está dispuesta a firmar un acuerdo con el Mercosur, dice Macron

BRUSELAS, 18 dic (Reuters) -

Francia no está dispuesta a firmar un acuerdo comercial de la Unión Europea con el bloque de países latinoamericanos Mercosur, reiteró el presidente francés, Emmanuel Macron, antes de una cumbre de la UE en Bruselas el jueves, y añadió que es necesario trabajar más en la reciprocidad y los controles sobre los productos.

"Creemos que las cifras no cuadran y que este acuerdo no puede firmarse. (...) Se trata de la coherencia de Europa y de una Europa que proteja su agricultura y a sus productores", dijo Macron a la prensa.

(Información de Inti Landauro; escrito por Louise Breusch Rasmussen; edición de Benoit van Overstraeten; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)