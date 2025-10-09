Francia no teme a la Argentina ni a España, dice Saliba

9 oct (Reuters) - El central William Saliba afirmó que Francia no se siente intimidada por enfrentarse a la actual campeona del mundo Argentina o a España, defensora del título europeo, en el Mundial del próximo año, y cree que su equipo puede superar a cualquier rival.

Francia fue subcampeona del mundo en 2022 tras perder por penales ante Argentina en una final que es considerada por muchos como uno de los mejores partidos de la historia del torneo.

España, por su parte, llega al torneo organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México como una de las favoritas, tras proclamarse campeona de Europa el año pasado luego de eliminar a Francia en semifinales.

"Faltan ocho meses para el Mundial. España y Argentina han ganado las dos últimas grandes competiciones, es cierto. Pero no les tenemos miedo. Espero que nos clasifiquemos y nos tomemos revancha en el Mundial", dijo Saliba a periodistas antes del partido de clasificación mundialista del viernes frente Azerbaiyán.

"Es la competición más importante del fútbol. Todo el mundo quiere estar allí. No hay nada más importante que eso. Es lo único que esperamos".

Francia lidera el Grupo D de la clasificación al Mundial con seis puntos en dos partidos. Recibe en el Parque de los Príncipes a Azerbaiyán, colista del grupo, y tres días después viaja a Reikiavik para enfrentarse a Islandia, que marcha segunda. (Reporte de Pearl Josephine Nazare en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)