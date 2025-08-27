LA NACION

Francia: París restituye a Madagascar cráneo de un rey

Ejecutado durante la conquista colonial.

Francia conquistó los reinos del pueblo Sakalava, en el oeste de Madagascar, en la década de 1890. Se cree que uno de los tres cráneos Sakalava devueltos a Madagascar es el del rey Toera, ejecutado por las tropas francesas en 1897. Los otros dos cráneos pertenecían a dos generales que lucharon junto al rey.

La repatriación de los cráneos a la nación insular, frente a la costa sureste de África, marca la primera vez que Francia implementa una ley de 2023 que permite la repatriación de restos humanos a un país con fines funerarios.

Los cráneos se conservaban en las colecciones del Museo Nacional de Historia Natural de Francia. Fueron devueltos en una ceremonia celebrada el martes en París. El Ministerio de Cultura de Madagascar anunció que los cráneos serán nuevamente enterrados en Menabe, en la parte occidental de la isla. (ANSA).

