Francia pedirá a la CE abrir procedimientos contra Londres si no responde a su ultimátum sobre pesca

París subraya que si Reino Unido muestra "buena voluntad" y aprueba "algunas decenas" de licencias

MADRID, 10 Dic. 2021 (Europa Press) -

El Gobierno de Francia ha adelantado este viernes que pedirá a la Comisión Europea que abra procedimientos contra Reino Unido en torno a la disputa pesquera bilateral si Londres no respeta la fecha límite de este viernes para desbloquear el bloqueo en torno a la entrega de licencias a pescadores franceses.

El secretario de Estado para Asuntos Europeos de Francia, Clément Beaune, ha indicado que "hay unos pocos cientos de licencias" afectadas y ha agregado que si Reino Unido "se compromete a dar algunas decenas de licencias suplementarias como gesto de buena voluntad para demostrar que el diálogo da frutos, se tendrá en cuenta".

Sin embargo, ha subrayado en declaraciones concedidas a la emisora France Info que "si se enrocan en sus posiciones", París "pedirá a la Comisión Europea que anuncie durante el fin de semana la apertura de un contencioso con los británicos", lo que abriría la puerta a procedimientos judiciales.

Beaune ha hecho hincapié en que esto sería una forma de trasladar a Londres que "no respetan el acuerdo aprobado con la Unión Europea (UE" y que "todos los europeos reconocen que no respetan el acuerdo". "Un procedimiento jurídico no es sólo papeles en los tribunales, sino medidas aduaneras que la UE podría aplicar colectivamente", ha agregado.

En esta línea, ha argumentado que "esta firmeza ha permitido obtener la inmensa mayoría de las licencias" y ha apuntado que "cada barco que falta es un problema para una familia, para una actividad económica", por lo que ha defendido que "se luchará con firmeza y diálogo, si es posible", para lograr una solución.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó el jueves que la jornada de este viernes "dirá si los acuerdos son respetados" y mostró su esperanza en que "se abra una nueva vía". Asimismo, pidió a Londres una cooperación "de buena fe" en asuntos relativos a defensa.

"Tenemos relaciones difíciles. ¿Por qué? Porque el Gobierno (británico) actual no hace lo que dice que va a hacer", sostuvo, según la emisora LCI. "Amo a Reino Unido, amo a su pueblo. Me encantaría que hubiera un Gobierno que desee simplemente trabajar de buena fe con nosotros", remachó.

El propio Beaune pidió el 1 de diciembre a la UE tomar medidas de "represalia" contra Reino Unido si no hay acuerdo pesquero post Brexit para el 10 de diciembre, la fecha límite establecida por París, ante las diferencias entre ambos países sobre este punto.

El ministro británico para el Brexit, David Frost, ya dijo que su país está contemplando "activamente" la puesta en marcha del mecanismo para la resolución de disputas estipulado en los acuerdos de salida de la Unión Europea para solucionar la actual disputa pesquera con Francia.

Según el acuerdo comercial del Brexit alcanzado a finales de 2020, los pescadores europeos pueden operar en aguas británicas siempre que puedan demostrar que anteriormente ejercían allí su actividad. París insiste en que casi la mitad de las solicitudes de licencia presentadas por los pescadores franceses aún no han sido aceptadas a pesar de haber presentado los documentos solicitados por las autoridades británicas.