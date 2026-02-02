Francia: Periodista pareja de Glucksmann, "si él es candidato, me retiro de la TV"

"Antes de ser la compañera de alguien, soy una periodista independiente y honesta, una mujer libre", declaró Salamé ante la comisión parlamentaria de investigación sobre la radiodifusión pública francesa.

Por lo tanto, respondiendo a una pregunta del parlamentario Charles Alloncle sobre su relación con el eurodiputado socialdemócrata de izquierdas (Place Publique), si Glucksmann se presentara al Elíseo en 2027, añadió que se retiraría "inmediatamente" de la televisión.

"En 2019, cuando mi compañero decidió presentarse, me retiré de la radiodifusión, y lo mismo hice en 2024. Si se presentara en 2027, me retiraría de la radiodifusión y lo haría de inmediato", recordó Salamé y añadió que "a lo largo de estas elecciones, he seguido trabajando con total imparcialidad".

(ANSA).