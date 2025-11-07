Francia permite a Shein reanudar su actividad tras retirar todos los productos ilícitos

(Agrega detalles y contexto)

PARÍS, 7 nov (Reuters) - El Ministerio de Hacienda de Francia permitió el viernes al minorista chino en línea Shein reanudar sus operaciones en el país tras demostrar que había retirado todos los productos ilícitos de sus plataformas.

El Gobierno inició el miércoles el proceso para bloquear a Shein en Francia tras encontrar muñecas sexuales con aspecto infantil y armas a la venta en su sitio web, el mismo día en que el minorista de moda rápida abrió su primera tienda física en unos grandes almacenes de París.

El Ministerio de Finanzas afirmó que suspendería todo el sitio web de Shein en Francia si se seguían encontrando productos prohibidos a la venta.

El viernes, la autoridad francesa de protección de los consumidores observó que todos los productos ilegales, incluidos los medicamentos, ya no se encontraban en Shein, informó el ministerio en un comunicado.

El primer ministro Sebastien Lecornu pidió que se evaluara de nuevo la situación la próxima semana. "Shein seguirá bajo estrecha vigilancia por parte de los servicios estatales", señaló.

"Shein mantiene su compromiso de dialogar con las autoridades francesas para abordar las preocupaciones planteadas y presentar las medidas que hemos puesto en marcha para seguir mejorando", afirmó por su parte la empresa en un comunicado.

Los procedimientos judiciales para solicitar la suspensión de la plataforma no se ven afectados por la decisión del viernes, declaró Lecornu en otro comunicado.

El Ministerio del Interior abrió una causa contra Shein en un tribunal de París, en tanto la fiscalía inició cuatro investigaciones sobre la venta de muñecas sexuales, y las aduanas seguirán controlando todos los productos incautados.

Las autoridades francesas también investigarán otras plataformas en las que se ha detectado la venta de productos ilegales, informó el ministerio.