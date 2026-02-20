Francia permite el sacrificio de unos 200 lobos para proteger al ganado

PARÍS, 20 feb (Reuters) - Las autoridades francesas han autorizado el sacrificio de unos 20.000 lobos, ya que las manadas se están extendiendo por las tierras de cultivo y merodean cerca de las grandes ciudades, dijo el viernes la ministra de Agricultura, Annie Genevard.

En Francia hay algo más de 1.000 lobos y sus servicios han aumentado el límite de sacrificio al 21% —es decir, algo más de 200— desde el 19% anterior, y podría aumentarse de nuevo al 23%, afirmó.

"El lobo está causando cada vez más daños a nuestras granjas ganaderas, sumiendo a los ganaderos en un estado de estrés e incluso de terrible dolor", dijo a la emisora de radio francesa France Inter.

El año pasado, un acalorado debate que enfrentó a los ganaderos con los grupos de protección de los animales por los lobos, cuyos números, así como los ataques al ganado, están aumentando, terminó con una votación en el Parlamento Europeo a favor de los ganaderos.

El pasado mes de mayo, los legisladores europeos acordaron rebajar la categoría del lobo de "estrictamente protegido" a "protegido", lo que significa que los países de la UE pueden permitir la caza del lobo, pero deben seguir tomando medidas para evitar que los animales se conviertan en una especie en peligro de extinción.

La Comisión Europea, que propuso el cambio, afirmó que se basaba en un análisis y un razonamiento en profundidad, incluyendo el hecho de que las poblaciones de lobos están aumentando en toda la UE, con alrededor de 20.300 animales presentes en 2023, lo que ha provocado un aumento de los daños al ganado.

En Francia, las poblaciones están aumentando y las manadas se están extendiendo por zonas que abandonaron hace siglos, retirándose a zonas remotas, como algunos valles aislados de los Alpes.

Genevard puso como ejemplo la región central de Haute-Marne, a solo 60 kilómetros (37,3 millas) de ciudades como Nancy, Dijon y Troyes, donde los ganaderos denunciaron que el año pasado los lobos mataron a 850 ovejas. (Reporte de Inti Landauro. Edición de Tomasz Janowski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)