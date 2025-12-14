Francia pide que se retrase la reunión UE-Mercosur de diciembre
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
PARÍS, 14 dic (Reuters) - Francia está pidiendo a la Unión Europea y a los países del Mercosur aplazar su reunión prevista para diciembre, alegando que aún no se dan las condiciones para la firma del acuerdo comercial UE-Mercosur, informó el domingo la oficina del primer ministro francés.
Las recientes propuestas de la Comisión Europea aún no cumplen los requisitos de Francia, según la oficina del primer ministro, que reiteró la petición del país de que se apliquen "cláusulas espejo" y se proteja firmemente a los agricultores europeos. (Reporte de Michel Rose; Escrito por Mathieu Rosemain; Editado en Español por Manuel Farías)
