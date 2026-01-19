Francia: policía detuvo a 63 personas tras victoria de Senegal

Lo informó el ministerio del Interior de Francia, el cual refirió que las concentraciones espontáneas de aficionados "antes de las fiestas" provocaron una alteración limitada del orden público, especialmente en la región parisina, Lyon y Aviñón, con la intervención sistemática de la policía.

El reporte indica que en total las autoridades francesas detuvieron a 63 personas en todo el país. Según fuentes policiales, se practicaron 25 arrestos en la región de Ile-de-France, 17 de ellos en la capital.

Asimismo, el mismo ministerio informó que 14 policías resultaron "levemente heridos" y agradeciendo a las autoridades por su compromiso para mantener el orden público y la tranquilidad durante el partido disputado ayer en Rabat.

Las celebraciones comenzaron de inmediato en muchas ciudades de Francia, empezando por París, con escenas de júbilo hasta altas horas de la noche y fuegos artificiales para celebrar la hazaña.

Miles de senegaleses celebraron en París la coronación en la Copa Africana de Naciones 2025, con una multitud que enloqueció con bombas de humo, tambores y fuegos artificiales en el barrio de Barbés.

Los simpatizantes recorrieron muchas calles de la capital francesa tocando la bocina de sus vehículos, que eran detenidos al acercarse a los Campos Elíseos, donde las celebraciones están prohibidas desde el pasado sábado 17 por la prefectura de París, donde cientos de policías y gendarmes fueron desplegados para evitar desórdenes.

Pero también se registraron ayer celebraciones y disturbios en el barrio de Barriera di Milano, en la periferia norte de Turín, donde cientos de personas de la numerosa comunidad senegalesa salieron a las calles para celebrar la victoria contra Marruecos.

Tras el final del partido, las celebraciones se centraron principalmente en Corso Giulio Cesare y sus alrededores, con bombas de humo, antorchas encendidas, bocinas, cánticos y fuegos artificiales.

Durante las celebraciones, también se lanzaron petardos y un fuerte estallido destrozó las ventanas de las escaleras interiores de varios edificios de la ciudad.

Nadie resultó herido, pero fragmentos de vidrio impactaron en varios autos estacionados bajo los edificios dañados.

La fiesta, que inevitablemente provocó interrupciones en el tráfico y el transporte público, que quedó bloqueado durante mucho tiempo, se extendió luego al cercano Corso Vercelli, dando color al barrio durante varias horas con la presencia de la policía. (ANSA).