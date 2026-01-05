Francia pone en marcha su nueva fiscalía antinarco

Francia dispone desde este lunes de una nueva fiscalía especializada en la lucha contra el crimen organizado, en el marco de su "guerra" contra el narco, entre una creciente preocupación por los asesinatos vinculados al tráfico de drogas.

En abril, el Parlamento francés aprobó una legislación para reforzar la lucha contra el narcotráfico, que incluye esta fiscalía y un nuevo régimen penitenciario con cárceles de máxima seguridad inspirado en las leyes antimafia italianas.

"La puesta en marcha de esta fiscalía especializada, como han hecho nuestros amigos italianos, es un hito histórico en la lucha contra el narcotráfico", se felicitó el domingo por la noche el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, en la red social X.

Francia registró en los últimos años una fuerte violencia vinculada al tráfico de drogas, con 110 muertos y 341 heridos sólo en 2024, pero el asesinato en noviembre del hermano de un conocido activista antinarco de Marsella activó las alarmas.

"Estamos ante personas muy peligrosas" con modos operativos que pueden acercarse "al terrorismo" porque "desestabilizan el orden social", indicó a AFP la fiscal Vanessa Perrée, quien dirigirá la flamante fiscalía, Pnaco.

Este ministerio público, que cooperará con las fiscalías locales, arrancará con 16 magistrados, entre ellos seis especializados en el crimen organizado "clásico" y otros seis en el financiero. Otros diez deberían incorporarse en septiembre.

"Sobre cada caso, habrá una dupla" de fiscales, respaldados por agentes especializados, para rastrear tanto las drogas como el dinero, con una "investigación patrimonial exhaustiva", explicó Perrée.

La nueva ley permitirá a los investigadores crear un acta confidencial para no divulgar determinadas técnicas de investigación, la posibilidad de activar a distancia un celular para realizar escuchas o arrestos bajo custodia policial más largos.

"Francia no es un narcoestado", según la fiscal. "Precisamente estamos dotándonos de los medios" necesarios para evitarlo, agregó.

A pocas semanas de las elecciones municipales de marzo, Perrée llamó no obstante a estar atentos a la eventual "influencia de los traficantes de droga en los barrios", cuando intentan "remplazar a los servicios del Estado".

La Pnaco hereda 170 expedientes en curso sobre narcotráfico, redes de inmigración clandestina, trata de seres humanos, proxenetismo y robos a mano armada, entre otros.