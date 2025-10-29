Francia preocupada por operaciones de Estados Unidos en el Caribe contra el narcotráfico

Francia expresó su preocupación por las operaciones de Estados Unidos en el Caribe, al considerar que el gobierno de Donald Trump se aleja de las reglas del derecho internacional y el derecho marítimo en una región donde Francia está presente.

"He seguido las operaciones estadounidenses, los 13 bombardeos que causaron varias decenas de muertos con mucha preocupación porque, al hacerlo, Estados Unidos se libera de las reglas del derecho internacional, el derecho marítimo, en una región del mundo donde Francia está presente", declaró el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, a la cadena LCI.

Barrot expresó preocupación por las Antillas, "donde viven un millón de nuestros compatriotas" franceses.

Estados Unidos comenzó su campaña contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas en el Caribe a principios de septiembre. Washington extendió luego estos ataques a aguas del Pacífico. En total, han matado a 57 presuntos narcos en 14 ataques contra embarcaciones.

El despliegue de la armada estadounidense en el Caribe genera interrogantes sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para derrocar a su dirigente, Nicolás Maduro.

El presidente estadounidense Donald Trump justifica ese despliegue por el "conflicto armado" que ordenó contra los carteles de la droga, calificados de organizaciones "terroristas".

Barrot también se mostró "preocupado por el desarrollo considerable del narcotráfico y la criminalidad organizada" que afecta a territorios franceses de ultramar como Guyana, Martinica, Guadalupe, San Bartolomé, San Martín, en el Caribe.

Rechazó comentar "las intenciones supuestas o reales" del gobierno Trump.

Pero, dijo, que considera como un principio del orden internacional "la autodeterminación de los pueblos".

"Es el pueblo el que decide sobre sus propios dirigentes", aseguró el ministro.

"Dicho esto, nosotros no hemos reconocido la elección de Maduro", precisó Barrot.

