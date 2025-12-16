Francia prevé un aumento de las superficies de trigo y colza el próximo año

PARÍS, 16 dic (Reuters) - El Ministerio de Agricultura francés prevé que la superficie sembrada con trigo blando de invierno, el principal cereal del país, para la cosecha del próximo año alcance los 4,56 millones de hectáreas, un 2,3% más que en 2025, aunque ligeramente por debajo del promedio quinquenal, anunció el martes.

En sus primeras proyecciones de siembra para 2026, el ministerio también estimó que la superficie dedicada a la colza de invierno, la principal variedad oleaginosa de Francia, aumentará un 6,4%, a 1,34 millones de hectáreas, el nivel más alto en tres años.

Los analistas habían previsto un aumento de la siembra de colza en Francia y en toda Europa, dados los precios más altos que los de los cereales.

El tiempo favorable del otoño boreal también había hecho esperar que la superficie de trigo se mantuviera estable, a pesar de la caída de los precios.

El Ministerio prevé una superficie de cebada de invierno en 2026 de 1,23 millones de hectáreas, un 3,1% más que en el año anterior, pero un 2,2% inferior al promedio de 2021-2025.

Para el trigo duro, utilizado en la pasta, la superficie sembrada con el cultivo de invierno se proyectó en 199.000 hectáreas, ligeramente por encima de un mínimo de 30 años de 197.000 hectáreas este año.

El trigo y la colza son casi exclusivamente cultivos de invierno en Francia, mientras que la producción de cebada incluye una gran cantidad de cultivos de primavera.

Los cultivos de invierno se encontraban en mejores condiciones que hace un año, según el Ministerio, que se hace eco de las buenas calificaciones de los cultivos de cereales comunicadas por la oficina agrícola FranceAgriMer.

Para la cosecha de 2025, el Ministerio aumentó su estimación de la producción de maíz en grano, incluidos los cultivos para semillas, a 13,60 millones de toneladas métricas, frente a los 13,40 millones previstos el mes pasado, pero un 8,4% por debajo de la excelente cosecha del año pasado.

En cuanto a la remolacha azucarera, la producción de 2025 se cifra ahora en 35,55 millones de toneladas, frente a los 33,75 millones previstos en noviembre y acercándose a los 36 millones de toneladas pronosticados por la agrupación de productores CGB.

La nueva estimación del Ministerio es un 9,1% superior a la del año pasado, ya que la mejora de los rendimientos compensa la disminución de la superficie. (Reporte de Gus Trompiz; Editado en Español por Ricardo Figueroa)