Francia prevé un crecimiento del 0,2% en el cuarto trimestre, según el Banco Central

PARÍS, 9 dic (Reuters) - La economía francesa registrará un modesto crecimiento en el último trimestre del año gracias a la firmeza de la actividad industrial, a pesar de la incertidumbre política interna, indicó el martes el Banco de Francia en su última encuesta de confianza empresarial.

Según las previsiones del banco central, la segunda economía de la zona euro crecerá un 0,2% en el cuarto trimestre, frente al 0,5% de los tres meses anteriores.

Esto dejaría a Francia en buena posición para alcanzar, si no superar, el crecimiento anual del 0,8% previsto por el Gobierno para este año, ya que la economía se muestra relativamente resistente frente a la recurrente inestabilidad política.

Francia se ha enfrentado a crisis políticas recurrentes, con gobiernos minoritarios que luchan por aprobar una legislación presupuestaria crucial desde que el presidente Emmanuel Macron perdió su mayoría en unas elecciones anticipadas el año pasado.

La encuesta mensual del banco central, que consultó a ejecutivos de unas 8.500 empresas entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre, apuntó a un impulso económico continuado en noviembre, impulsado en gran medida por una actividad industrial que superó su media a largo plazo por sexto mes consecutivo.

Según la encuesta, el repunte de la industria fue mayor de lo previsto, impulsado por un aumento de la producción de productos informáticos, electrónicos y ópticos.

Por su parte, los sectores agroalimentario y automovilístico mostraron signos de reactivación, añadiendo amplitud a la recuperación. La resistencia de la industria contrasta con las tendencias más moderadas de los servicios y la construcción, que apenas experimentaron cambios durante el mismo periodo.

De cara a diciembre, las empresas esperan que persista el crecimiento en la industria, aunque a un ritmo más lento, mientras que se prevé que los servicios y la construcción se mantengan prácticamente estables. (Reporte de Leigh Thomas; editado en español por Natalia Ramos)