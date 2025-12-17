Francia prevé un ligero descenso del crecimiento del PIB en 2025, hasta 0,9%

El Instituto Nacional de Estadística francés (Insee) prevé un ligero descenso del crecimiento del PIB en 2025, hasta el 0,9%, frente al 1,1% de 2024, y un comienzo de 2026 mejor de lo esperado, según su nota sobre la coyuntura económica publicada el miércoles.

"A pesar de algunas notas discordantes, el panorama económico (...) es un poco más favorable que el de los últimos meses", destacó el jefe del departamento de coyuntura del instituto, Dorian Roucher.

Para el último trimestre de 2025, se espera un crecimiento del 0,2%. Pero el Insee prevé luego una ligera aceleración para 2026, con un +0,3% en el primer trimestre y otro tanto en el segundo.

Sin embargo, "el mercado laboral no sigue el ritmo", precisó el documento. La tasa de desempleo podría subir ligeramente, hasta el 7,8% a mediados de 2026 (frente al 7,7% del tercer trimestre).

Por otro lado, la inflación "se recuperaría ligeramente, hasta +1,5% en junio de 2026", un aumento "impulsado principalmente por los precios de la energía", indicó el Insee.

La inflación pasó de más del +6% a principios de 2023 a menos del +1% en febrero de 2025 y, desde entonces, "oscila en torno al +1%", precisó el instituto.