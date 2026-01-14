Francia: primer paso para prohibir las redes sociales a menores de 15 años

Impulsado por el grupo centrista liderado por el ex primer ministro de Macron, Gabriel Attal, el proyecto surge tras las conclusiones de una comisión parlamentaria de investigación sobre los efectos psicológicos de TikTok en menores de edad.

Además, el proyecto de ley aprobado en comisión es solo una de las varias iniciativas que se están considerando en Francia sobre estos temas, incluyendo otro proyecto de ley del Senado y un proyecto de ley gubernamental.

El artículo central del paquete aprobado en el Palacio Borbón fue completamente revisado por iniciativa de la ponente Laure Miller (Grupo Renacimiento), con el objetivo de hacerlo compatible con la legislación de la UE.

El Consejo de Estado en París advirtió recientemente que la redacción inicial sobre la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años corría el riesgo de violar el Reglamento de la UE sobre Servicios Digitales.

Tal opinión impulsó a la ponente a presentar una nueva redacción compatible con las directrices de la UE.

Además, a diferencia de la versión inicial, la nueva versión eliminó el toque de queda digital entre las 22 y las 8 para el grupo de edad de 15 a 18 años, una medida que los expertos consideraron "insuficientemente justificada".

Se eliminaron muchos otros artículos, en particular aquellos sobre la prevención o la penalización de la negligencia digital de los padres que no supervisan el tiempo que sus hijos pasan frente a la pantalla.

Finalmente, el texto aprobado por la comisión contiene las mismas medidas que el proyecto de ley del gobierno.

De hecho, cuenta con dos artículos: uno que prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años y el otro que restringe el uso de teléfonos inteligentes en los institutos.

Ahora le corresponde al Parlamento decidir cuál de las dos propuestas se aprobará. (ANSA).