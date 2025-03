Francia, "profundamente consternada" por exigencia de EEUU de eliminar iniciativas de diversidad

PARÍS (AP) — Francia no cederá después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos supuestamente exigiera que las empresas francesas abandonen las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, según dijo el lunes el ministro galo de Comercio Exterior.

Laurent Saint-Martin habló con RTL Radio tras las noticias sobre que diplomáticos estadounidenses están interfiriendo en las operaciones de empresas francesas.

Medios franceses informaron la semana pasada que grandes empresas francesas recibieron una carta que les indicaba que la retirada de las iniciativas DEI por parte del presidente estadounidense Donald Trump también podría aplicarse fuera de Estados Unidos.

Saint-Martin dijo que las autoridades francesas pedirán explicaciones a sus homólogos estadounidenses sobre la carta. Expresó que las demandas incluían abandonar políticas de inclusión que forman parte de las leyes francesas y de la Unión Europea, como la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra la discriminación y el racismo o la promoción de la diversidad para ayudar a las personas con discapacidades.

"Todo esto es un progreso que corresponde ante todo a nuestros valores franceses, estamos orgullosos de esto y no queremos comprometerlo", afirmó Saint-Martin. "No podemos simplemente cancelar la aplicación de nuestras propias leyes de la noche a la mañana".

Los medios franceses dijeron que la carta estaba firmada por un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos que forma parte del personal de la embajada de Estados Unidos en París. La embajada no respondió a las preguntas de The Associated Press.

El diario Le Figaro publicó lo que dijo era una copia de la carta. El documento indicaba que una orden ejecutiva que Trump firmó en enero, que ponía fin a los programas DEI dentro del gobierno federal, también "se aplica a todos los proveedores y prestadores de servicios del gobierno de Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad y del país en el que operen". El documento pedía a los destinatarios completar, firmar y devolver en un plazo de cinco días un formulario de certificación separado para demostrar que cumplen esos términos.

Saint-Martin dijo que estaba "profundamente consternado" pero insistió en la necesidad de tener una "estrategia positiva" y mantener un diálogo con Estados Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.