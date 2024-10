Francia promete apoyar el plan de Ucrania para poner fin a la invasión rusa

En esta imagen, distribuida por la oficina de prensa del presidente de Ucrania, el 19 de octubre de 2024, un soldado ucraniano abraza a familiares tras quedar libre como parte de un canje de prisioneros de guerra con Rusia, en una ubicación no revelada de Ucrania. (Oficina de Prensa del presidente de Ucrania vía AP)

Press Service of The President of Ukraine