Francia propone eximir a los fertilizantes de la tasa fronteriza de carbono de la UE, según documento

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 7 ene (Reuters) -

Francia busca el apoyo de otros gobiernos para eximir a los fertilizantes de la tasa fronteriza sobre el carbono de la Unión Europea, ya que lo considera necesario para proteger a los agricultores europeos en dificultades, según un borrador al que tuvo acceso Reuters. La tasa fronteriza del carbono de la UE, que entró en vigor el 1 de enero, impone tasas sobre las emisiones de CO2 a las importaciones de acero, fertilizantes y otros bienes para garantizar que no tengan una ventaja injusta sobre los productos fabricados en Europa, donde los productores ya tienen que pagar por sus emisiones de CO2.

Un borrador del comunicado preparado por Francia y distribuido a otros países de la UE pedía a la Comisión Europea que pospusiera o suspendiera temporalmente la tasa fronteriza de carbono para los fertilizantes.

"Un aplazamiento de este tipo aliviaría las tensiones en el sector agrícola y daría tiempo a los operadores económicos para restablecer unas condiciones satisfactorias de suministro de fertilizantes para la campaña de 2026", decía el borrador, al que tuvo acceso Reuters.

Francia apoya la tasa fronteriza europea sobre el carbono, pero advierte de que aplicarla a los fertilizantes aumentaría los costes para los agricultores, que ya están luchando contra la debilidad de los precios de los cereales y el aumento de los costes de los aranceles sobre las importaciones de fertilizantes rusos.

"Las organizaciones agrarias llevan varias semanas advirtiendo de graves tensiones en el suministro de fertilizantes", afirmaba.

"Tenemos grandes esperanzas de ganar el caso", dijo un representante del Ministerio de Agricultura francés. No estaba claro de inmediato qué otros gobiernos lo respaldarían.

Los ministros de Agricultura de los países de la UE lo debatirán en una reunión que se celebrará el miércoles en Bruselas, convocada por la UE para convencer a los países miembros indecisos de que firmen un polémico acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano Mercosur.

Francia se ha opuesto sistemáticamente al acuerdo. Aunque la eliminación de los fertilizantes de la tasa fronteriza de carbono de la UE reduciría los costes de los agricultores europeos, podría suponer un duro golpe para los productores europeos de fertilizantes, a los que se suponía que el gravamen fronterizo debía apoyar, al evitar que se vieran perjudicados por importaciones más baratas procedentes de países con normativas climáticas menos estrictas.

(Información de Kate Abnett; información adicional de Gus Trompiz y Sibylle de La Hamaide; edición de Jan Harvey; edición en español de María Bayarri Cárdenas)