Francia prorrogará las medidas antiinflación pactadas con los supermercados

El Gobierno francés ha anunciado que extenderá más allá del próximo 15 de junio los esfuerzos compartidos con las empresas de distribución minorista para seguir ofreciendo a los consumidores cestas "antiinflación" para ayudar a paliar el impacto del aumento del coste de la vida.

"Prorrogaremos el trimestre antiinflacionario más allá del 15 de junio", ha anunciado el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, durante una entrevista en la emisora 'France Info', donde ha asegurado que "las distribuidoras han dado su conformidad" a la extensión de esta operación comercial, lanzada el pasado 15 de marzo.

En este sentido, el ministro galo ha defendido que las medidas acordadas y por las que los grupos de distribución que operan en Francia crearon una cesta de productos "antiinflación", configurada libremente por las empresas, habrían contribuido a bajar los precios entre un 5% y un 7%. "Queremos, junto con las distribuidoras, romper la espiral inflacionaria el próximo otoño", ha señalado Le Maire.

En este sentido, el ministro ha añadido la necesidad de que los fabricantes colaboren y repercutan en los precios de consumo la bajada que se está registrando en los precios mayoristas, mientras que ha advertido de que el Gobierno velará por los agricultores.

"Los fabricantes deben participar en la bajada de los precios. Están cayendo los precios mayoristas, los precios del trigo por ejemplo, los precios de los fletes. Los fabricantes deben transmitir esto", ha defendido.

De este modo, si los fabricantes no responden favorablemente a su invitación, Bruno Le Maire ha advertido de que no descarta la posibilidad de adoptar medidas coercitivas. "Nunca he excluido medidas más firmes si el diálogo no funciona", ha asegurado.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Francia se aceleró en abril hasta el 5,9% en tasa interanual, dos décimas por encima del incremento del 5,7% del mes anterior, como consecuencia del mayor encarecimiento de la energía, hasta el 7% desde el 4,9% en marzo, mientras que el alza del precio de los alimentos se moderó al 14,9% desde el 15,9% del mes anterior.

En el caso de la inflación armonizada, empleada por Eurostat en sus estadísticas, la tasa interanual de Francia en abril subió al 6,9% desde el 6,7% del mes anterior.

Europa Press