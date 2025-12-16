Francia: PSG deberá pagarle a Mbappé

El mismo tribunal, compuesto por dos representantes del empleador y dos de los trabajadores, rechazó la reclasificación de sus contratos temporales en contratos indefinidos (CDI).

El reclamo del PSG, por un importe de 440 millones de euros, fue rechazado en su totalidad.

El PSG, campeón defensor de la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League, exigía ante el Tribunal Laboral de París un resarcimiento de 240 millones de euros a Mbappé, de 26 años y campeón mundial con los "Bleus" en Rusia 2018.

Los abogados del PSG presentaron ante el tribunal de París el reclamo de una indemnización a Mbappé por su fallida transferencia al club saudita Al Hilal, operación rechazada por el delantero en julio de 2023.

La petición del PSG respondía a los 263 millones de euros reclamados por Mbappé, concretamente para la conversión de su vínculo de duración determinada en indefinido y para el reconocimiento del acoso psicológico que alega haber sufrido tras la finalización de su contrato. (ANSA).