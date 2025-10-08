Francia puede evitar las elecciones anticipadas, según el primer ministro interino

Por Elizabeth Pineau y Dominique Vidalon

PARÍS, 8 oct (Reuters) -

El primer ministro interino francés dijo el miércoles que veía el camino hacia la formación de un nuevo Gobierno, pero que el "tramo final" sería difícil, y añadió que era posible que Francia tenga un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas.

Lecornu, el quinto primer ministro de Francia en dos años, presentó su dimisión y la de su Gobierno el lunes, apenas unas horas después de anunciar la formación del gabinete, convirtiéndose en la administración más efímera de la Francia moderna.

Sin embargo, a petición del presidente Emmanuel Macron, Lecornu ha mantenido nuevas consultas con líderes políticos que abarcan desde el centro izquierda hasta el centro derecha en un esfuerzo por desactivar la crisis y evitar elecciones parlamentarias anticipadas.

"Le he dicho al presidente de la República que creo que la situación le permite nombrar a un primer ministro en las próximas 48 horas", dijo Lecornu a France 2 tras informar a Macron de sus conversaciones.

Macron se ha enfrentado esta semana a llamamientos para que convoque elecciones parlamentarias anticipadas o dimita, en particular por parte de políticos de extrema derecha y extrema izquierda, pero también de algunos en la corriente política dominante.

Lecornu dijo que sus conversaciones con otros partidos mostraban que había una mayoría en el Parlamento en contra de unas elecciones anticipadas.

Los mercados se han asustado ante la parálisis política de la segunda mayor economía de la zona euro, con los inversores ya inquietos por el enorme déficit presupuestario del país.

No estaba claro cuándo Macron podría anunciar alguna decisión.

Lecornu dejó claro que no sería el próximo primer ministro. Se negó a decir quién podría serlo o cuál sería probablemente su inclinación política, subrayando que esto le correspondía decidirlo a Macron.